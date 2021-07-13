Mahalle düğününde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı

13 Temmuz 2021 Salı, 16:46

Emirgazi ilçesine bağlı Ekizli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Sönmez ve Senem Sönmez, 2 Temmuz'da dünyaevine girdi. Mahallede yapılan düğün sırasında, iddiaya göre, 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, gençlerin yakınlarının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, tarafların ayrılmaması sonucu havaya uyarı ateşi açarak, kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan olmazken, düğün de kaldığı yerden devam etti. Düğündeki kavga ve davetlilerin panik anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.