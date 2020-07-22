Mansur Yavaş'ın paylaşımına sosyal medyada büyük ilgi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 7 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız 'Neowise'ın' Ankara semalarında görülebileceğini hatırlattığı paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anıtkabir'in görüntüsüne yer veren Yavaş, ''Bu gece kaçıranlar üzülmesin. Biz zaten mevcudiyetimize ışık tutan muhteşem bir yıldıza sahibiz" ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, 22 Temmuz'u 23 Temmuz'a bağlayan gece Ankara semalarından da gözlemlenebileceği belirtildi.
Twitter üzerinden Anıtkabir'in görüntüsüne yer vererek paylaşım yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
''Yaklaşık 6800 yılda bir görülen #Neowise kuyruklu yıldızı, 22 Temmuz’u 23 Temmuz’a bağlayan gece Ankara semalarından da gözlemlenebilecek. Bu gece kaçıranlar üzülmesin. Biz zaten mevcudiyetimize ışık tutan muhteşem bir yıldıza sahibiz.''
NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI
Mart ayında NASA tarafından keşfedilen ve bir süredir çıplak gözle görülebilen Neowise kuyruklu yıldızı, Türkiye’nin çeşitli illerinden gözlemlenebiliyor. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek. Ağustos ayından itibaren ise parlaklığını kaybederek kaybolacak.
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