Mardin'de toz fırtınası etkili oldu
Suriye'den gelen toz fırtınası, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır boyunca etkili oldu, yurttaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açmadı.
Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, yurttaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yurttaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.
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