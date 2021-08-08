Mardin'de toz fırtınası etkili oldu

08 Ağustos 2021 Pazar, 14:01

Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, yurttaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yurttaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.