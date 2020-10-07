Marketin ortasında düdüklü tencere kavgası sosyal medyaya damga vurdu
Bir markette kaydedilen görüntülerde iki kadının düdüklü tencere kavgasına tutuştukları görülüyor. Koronavirüs kurallarını hiçe sayan kadınların yerlerde süründükleri görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Ünlü market zincirinde düdüklü tencere için kavga eden kadınların görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Son kalan tencereyi almak için kıyasıya mücadele eden iki kadın, etraftakilere aldırış etmeden birbirlerini yerlerde sürükledi.
‘BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?’
Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin “Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?” demesi dikkat çekti.
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