Abone Ol google-news

Maske ve sosyal mesafe ne zaman ortadan kalkacak? Canlı yayında açıkladı

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında Prof. Dr. Mehmet Ceylan, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafenin ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin canlı yayında açıklamada bulundu. Maske ve sosyal mesafenin salgın bitine kadar zorunluluk olduğunu belirten Ceylan, tam anlamıyla serbestliğin 4 ve ya 6 ayı bulabileceğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 13:18


Video Haberler