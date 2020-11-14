Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!

14 Kasım 2020 Cumartesi, 10:18

Tüm dünyada bir milyon 270 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşılar arasında en çok umut vaat eden ve yüzde 90’dan fazla koruma sağladığı açıklanan Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki isim Profesör Doktor Uğur Şahin, aşının pandemiyi bitireceğinden emin olduğunu ve Covid-19'a karşı en az bir yıl koruma sağlayacağını açıklamıştı.

"AŞIYI ALSAK BİLE SAKLAYACAK DOLAP YOK"

Koronavirüs aşısında gelinen noktayı YOL TV'de değerlendiren Ceyhan, "Şu anda Türkiye'de -70 derece saklanma ihtiyacı duyulan bu aşıyı depolayacak bir depo yok. Sadece biz de değil ABD'de de böyle. Şu anda tartışma konusu olan bu. Önce bu alt yapının yapılması lazım. Sonra bunları -70 derecede taşıyacak sistemleri kurmanız lazım. Sonra illerde bunları depolayacak depolar kurmanız lazım. Arkasından şu anda eczanelerde, aile hekimlerinde normal buz dolapları var. O aşı bu dolaplarda saklanamıyor. Ayrıca orada da son derece pahalı olan -70 derecelik soğutma cihazları koyacaksınız. Ben Hacettepe için söyleyeyim benim bu aşıları koyacak yerim yok" ifadelerini kullandı.