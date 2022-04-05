Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun 'adaylığı' hakkında açıklama

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?" sorusuna "Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi?" sözleri ile yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 09:53

İYİ Parti lideri Meral Akşener TV100’de yayımlanan Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az önce konuştum’ programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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