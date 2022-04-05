Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun 'adaylığı' hakkında açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?" sorusuna "Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi?" sözleri ile yanıt verdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener TV100’de yayımlanan Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az önce konuştum’ programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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