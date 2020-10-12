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Metrobüsler yine tıklım tıklım

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı. Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 11:01


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