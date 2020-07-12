Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı

12 Temmuz 2020 Pazar, 16:31

ABD’de bir saldırgan, bindiği metroda elindeki bıçakla rasgele yolculara saldırdı. Olayda 2 kişinin yaralandığı ve saldırganın da gözaltına alındığı belirtildi.

ABD’nin New York kentinde bir saldırgan bindiği metroda yolculara bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan 2 kişinin hastanede tedavilerinin yapıldığı ifade edildi. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.