Minibüse çarptıkları otomobili bırakıp gittiler
Kütahya'da henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü kullandığı otomobille, park halindeki minibüse çarptı. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kadın otomobili olduğu yerde bırakıp yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Kaza ve ikilinin ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, cadde üzerinde park minibüse çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın araçtan inip çarptıkları minibüse baktıktan kısa bir süre sonra yaya olarak olay yerinde ayrıldı. Otomobilin, minibüse çarptığını görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince soruşturma başlatıldı, araç çekiciyle caddeden kaldırıldı. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki minibüse çarptığı, içinden çıkan sürücü ve kadının kazalı araçlara baktıktan sonra yaya olarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Soruşturma sürüyor.
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