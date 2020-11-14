'Miss Ugandalılar' yine ortaya çıktı! İşte o polis baskından görüntüler
Esenyurt'ta dün ortaya çıkan skandal görüntüler gündem olmuştu. Bir gece kulübünde düzenlenen Miss Uganda yarışmasındaki kadınlar başka bir eğlence mekanında yine ortaya çıktı. Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.
Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı.
Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı. Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.
MİSS UGANDA GÜZELLİK YARIŞMASINDAKİ KADINLAR YİNE ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.
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