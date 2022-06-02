Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
Bursa’da Berkay Doğan’ın (18), önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptığı motosikleti park halindeki minibüse çarptı. Doğan’ın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Doğan, ara sokaktan çıkan Selçuk Dursun (43) yönetimindeki 16 SD 412 plakalı otomobile çarpmamak için yönetimindeki 16 KHS 85 plakalı motosikletiyle ani manevra yaptı. Doğan’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarında park halindeki 16 S 6392 plakalı minibüse çarptı. Kaskı bulunmayan Doğan, başını minibüsün camına çarpıp yaralandı. Berkay Doğan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- AKP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na dert yandılar
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki diyalog gündem oldu!
- Halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı
- 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
- İş adamlarını ağına düşüren 5 şüpheli yakalandı
- 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- 'Biri kendini yakıyorsa, toplum da kendini yakıyor...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Erdoğan ‘sürtük’ü prompterdan okumuş