Mudanya’da üç ayrı noktada ölü yunuslar kıyıya vurdu

17 Ağustos 2021 Salı, 10:00

Dün akşam saatlerinde bu kez Kumyaka, Söğütpınar ve Eğerce sahiline vuran yetişkin ölü yunuslar görenleri şaşırttı.

Bursa’da son zamanlarda sahil kıyılarına vuran ölü yunuslar, görenleri tedirgin ediyor. Geçtiğimiz hafta Mudanya Arnavutköy'e vuran ve yurttaşlar tarafından insan cesedi zannedilen yunus, büyük panik yaşatmıştı. Bu kez üç sahile peş peşe vuran yunusların balıkçı ağlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bölge sakinleri ve çevreciler, konunun araştırılması için Bursa Valiliği'ni göreve çağırırken, kaçak atılan balıkçı ağlarının toplatılması ve cezai yaptırım uygulanması istendi.