Müftü yardımcısından 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret: 'Deyyuslar'
Gaziantep’in Nizip ilçesinde müftü yardımcısı olarak görev yapan Sıtkı Dağ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılanlara, “Deyyuslar Osmanlının çöküşünü kutluyor” diyerek hakaret etmesi üzerine CHP Nizip İlçe Örgütü, müftü hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Nizip İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim Halil Şanlı, müftü yardımcısı Sıtkı Dağ hakkında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Avukat İbrahim Halil Şanlı, suç duyurusunun ardından basın açıklaması düzenledi.
Şanlı, Sıtkı Dağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk’e ve 19 Mayıs’ı kutlayanlara hakaretinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Atatürk’e ve onu sevenlere laf ederken belki de kapı komşusuna hakaret ettiğini hesap edemeden beyanda bulunan bu zihniyetin 19 Mayıs’ın önemini ve Cumhuriyet tarihini anlayamamıştır. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile ordusu silah terk etmeye zorlanmış bir halkın kurtuluş mücadelesinin ilk sacayağıdır 19 Mayıs. Osmanlıyı yıkanların bayramı değildir. Milli olmayan dindar olamaz çünkü Hz. Peygamberin de dediği gibi’ vatan sevgisi imandandır.’Mustafa Kemal Atatürk vatanı yıkmamış, bölmemiş. Yıkılanı bölüneni yeniden inşa etmiştir. Mücadelesi sadece vatanımızla sınırlı kalmamıştır.Ezilen bütün halklara ilham olmuş onların mücadele bilincini sağlamlaştırmıştır Gazi Atatürk” diye konuştu.
ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
Öte yandan Sıtkı Dağ, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayarak, yanlış anlaşıldığını ve Atatürk’ü çok sevdiğini belirtti.
İşte müftü yardımcısının o paylaşımı:
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