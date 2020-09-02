Müge Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler

02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:23

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe Avcı, kocasının kendisinin yeğeniyle aldattığını anlattı. Avcı söz konusu olayda kocasını savunurken, kadını suçlayıcı ifadeler kullandı.

Avcı'nın“Erkek yapınca namuslu kadın yapınca namussuz. Erkek bayanı zorla tutamaz” şeklindeki skandal ifadeleri Müge Anlı'yı da kızdırdı. Stüdyodaki seyirciler de bu sözler karşısında şoke oldu.

İşte Avcı'nın tepki çeken o sözleri:

“Karı- Erkek eşittir ama bayan kendini daha çok korumalı. Erkekte namus ama bayan daha namus. Erkek yapınca namuslu bayan yapınca namussuz olarak gördük biz. Erkek pişman oldu ama bayan gelip de teyze ben sana bu hatayı yaptım çok pişmanım demedi. Annesiyle beraber ‘hayır ben böyle yapmadım. Hayır ben böyle yapmadım’ dedi. Erkek seni zorla alıp da bir odaya koyabilir mi? git jandarmaya ver" gibi skandal ifadeler kullandı.

Yeğeni ile ilişi yaşayan kocasını savunmaya çalışan kadın ile Anlı arasında şu diyalog yaşandı:

Müge Anlı: “Yani kadın yaparsa namussuz olur, erkek yaparsa önemli değil!”

Ayşe Avcı: “Biz öyle gördük”