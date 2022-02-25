Muhabirimiz Deniz Berktay Kiev'deki son durumu paylaştı: "Makineli tüfek sesleriyle uyandım"

25 Şubat 2022 Cuma, 17:07

Rusya- Ukrayna gerilimindeki çatışmaların Kiev bölgesinde yoğunlaştığını dile getiren Deniz Berktay, Ukrayna güvenlik güçlerinin Kiev'in kuzeybatı bölgesinde Rus tanklarının geçmesini önlemek için bazı köprüleri havaya uçurduğunu belirtti.

Berktay, ''Rus birlikleri yerleşim yerlerinde direnç gördükleri zaman dirençli bölgelerin etrafını dolaşarak Kiev'e ilerliyorlar. Yani Ukraynalıların direndikleri bölgeler de var fakat Ruslar oraları kuşatarak ya da etraflarını dolaşarak Kiev'e ilerliyorlar'' dedi. Berktay sözlerine şöyle devam etti:

"MAKİNELİ TÜFEK SESLERİYLE UYANDIM"

Güne zırhlı bir araçtan gelen makineli tüfek sesiyle uyandığını söyleyen Berktay, olayların asıl sebebinin Ukrayna birliklerine ait zırhlı aracın Rus birlikleri tarafından ele geçirilmesiyle gerçekleştiğini söyledi. Zırhlı araçlarını ele geçiren Rus askerleri, Ukraynalı askerleri esir alarak üniformalarını giymişler ve bu şekilde Ukraynalı kılığına girerek Kiev'e ulaşmışlar.

"SÜREKLİ PATLAMA SESLERİ GELİYOR"

Sürekli farklı yerlerden patlama sesleri geldiğini belirten Berktay, Kiev halkının önemli bir kısmının kırsal kesime ya da sığınaklara gittiğini belirtti. Yaşanan olayın ardından Ukrayna makamlarının "halka açık alanların görüntüsünü sosyal medyada paylaşmayın ve şüpheli araç gördüğünüzde Rusların Ukraynalı kılığına girmesi ihtimaline karşı bize bildirin" uyarısı yaptığını aktardı.

Dün akşam saatlerinden itibaren başkent Kiev dahil olmak üzere pek çok şehirde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladığını da sözlerine ekledi.