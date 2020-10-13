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Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! Sosyal medyaya damga vuran röportaj

Sokak röportajında ilginç röportajlar gelmeye devam ediyor. Şimdi de CHP'nin son seçimde seçmen yaşını 18'e indirdiğini iddia eden vatandaş sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2020 Salı, 13:39

Sokak röportajlarında vatandaşların verdiği yanıtlar ve tepkiler gündem olmaya devam ediyor. 

Eminönü'nde medyaali Youtube kanalının yaptığı röportaj şaşkına çevirdi. 

Son olarak bir vatandaşın CHP'nin son seçimde seçmen yaşını 18'e indirdiğini öne sürmesi sosyal medyada gündem oldu. 

Vatandaşın "Bizim milletimiz kara cahil" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti. 

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