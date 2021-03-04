Muharrem İnce: Biz parlamentoda olacağız

04 Mart 2021 Perşembe, 10:18

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. İnce, yaptığı açıklamada partisinin 45 gün içerisinde kurulacağını açıkladı.

Hedeflerinin iktidar olmak olduğunu ifade eden İnce, "Baraj ister 7 olsun ister 10 olsun. Bizim sorunumuz yok. Biz parlamentoda olacağız

Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. Anket yaptırmadık. Ama yaptıranlardan aldığımız bilgi şu. Yeni kurulan partilerden çok daha iyisiniz diyorlar" şeklinde konuştu.