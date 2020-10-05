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Muharrem İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog

Muharrem İnce Memleket Hareketi gezileri kapsamında Aksaray'daydı. Döviz bürosu önünde dolar ve Avro göndermesi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 16:11


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