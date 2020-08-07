Muharrem İnce'nin konuşulduğu programda Müsavat Dervişoğlu damga vurdu

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:50

Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programında yeni parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin tartışılmasına Dervişoğlu ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek tepki gösterdi.



Dervişoğlu, "Türkiye'yi sorunlar yumağıyla karşı karşıya bulunduran iktidarın bu zamana kadar yapmış olduğu uygulamayı konuşmayacağız, tartışmayacağız, ekonomi nasıl bu hale geldi konuşmayacağız, dış politika nasıl bu hale geldi bunu konuşmayacağız. İktidar partisinin arzu ettiği tartışmalarla zaman kaybedeceğiz. Bunun bize ve milletimize, demokrasimize bir katkısı yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Ülkenin daha ciddi problemlerinin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Şu anda çocuklarımız gençlerimiz hayal kuramadıklarını söylüyorlar. Yaşadıkları ülkeden umudunu kesmek gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar" dedi.