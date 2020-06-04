Normalleşmeye rağmen Esenboğa Havalimanı’nda sessizlik hakimdi
Normalleşme adımlarının ardından uçuşların başlamasıyla havalimanlarında yoğunluk yaşanması beklenirken, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki sessiz ve karanlık görüntüler dikkat çekti.
Şehirlerarası yolculuk yasağının kalkmasıyla havalimanlarında yoğunluk yaşanması beklenirken, saat 21:00 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan sessiz ve karanlık görüntüler kaydedildi.
Bekleme salonlarının olduğu bölümlerde ışıkların kapalı olduğu gözlenirken, restoran ve hediyelik eşya gibi dükkanların kapalı olduğu, yalnızca gazete, tekel bayi ve dezenfektan satıcısının açık olduğu görüldü.
İstanbul uçuşları için kontuarların açılmasıyla birlikte saat 21:40 sularında ışıkların açıldığı görüldü.
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