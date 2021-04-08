O görüntüleri paylaştı! AKP'ye çok sert tepki: Bu millet unutmaz!
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bugüne kadarki en yüksek ölüm ve vaka sayısının açıklanmasının ardından, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın AKP kongrelerine gelen eleştirilerle ilgili "Türkiye genelinde vaka artışı olmayacak" dediği görüntüleri paylaştı.
Özkan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın AKP kongrelerine gelen eleştirilerle ilgili "Türkiye genelinde vaka artışı olmayacak" dediği görüntüleri paylaştı.
"BU MİLLET UNUTMAZ"
Özkan, paylaştığı video için şu notu yazdı:
"AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kongreden bir hafta sonra göreceksiniz artış değil vaka sayısında azalış olacak diyordu. Bugün vaka sayısında rekor kırıldı. Bu millet bunu unutmaz!"
BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK ÖLÜM VE VAKA SAYISI
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, dün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 302 bin 108 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı.
276 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar en yüksek vefat sayısı 23 Aralık'ta 259 olarak kaydedilmişti.
Hasta sayısı ise 2 bin 203 oldu.
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