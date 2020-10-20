'Oğlum yemeği bitireceksin beni sinirlendirme!'
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Şeflerin istediği sandviçi eksik yapan ve tadım için masaya koymak yerine lavaboya bırakan yarışmacı Barbaros ile Mehmet Şef arasında gerginlik çıktı.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şefler üç etaptan oluşan oyunda yarışmacılardan çeşitli sandviçler yapmalarını istedi. İkinci tura kalan isimlerden olan Barbaros, sıcak sandviçi yetiştiremeyince, eksik kaldığı için masaya koymadı.
Barbaros'un sunum yapmadığını gören Mehmet Şef, Emir'i göstererek "Adam orada bir isyanda. Aynı isyanı sende neden göremiyoruz?" dedi. Barbaros'un ise "Yapamadığım bir şey neden isyan edeceğim. Ne yapayım tezgaha mı vurayım?" deyince Mehmet Şef sinirlendi.
"KENDİNE GEL SAÇMALAMAYA DEVAM ETME"
Barbaros'un tavırları ve cevapları karşısında iyice sinirlenen Mehmet Şef, "Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şu şuraya koy önce tabağını göreyim. Sen kafana göre mi çalışacaksın. Buranın kuralları var ve bu tabak burada duracak. Biz gelip ne eksik bakacağız sen de eksiklerini öğreneceksin. Yetiştiremediğin bir tabağı bile burada tutacaksın. Kendine gel, saçmalamaya devam etme ve beni de germe" diyerek bağırdı.
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