Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi, haber gelince doyasıya eğlendi

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Tekirdağ'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı ilçelerinde okullardaki eğitime iki gün ara verildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 17:16

Çerkezköy'de okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'nde bulunduğu sırada kaymakamlıktan telefonla okulların tatil edildiğinin bildirilince, müdür de haberi okul bahçesinde öğrencilerle paylaştı. Haberi alan öğrenciler, okul bahçesinde oyunlar oynayarak, tatilin sevincini yaşadı. Öğrencilerin eğlendiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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