Okyanusya’da bir adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
Büyük Okyanusya’da bulunan Mikronezya'da mahsur kalan 3 denizci, kumsala yazılan yardım sinyali ‘SOS’ sayesinde kurtarıldı.
Büyük Okyanusya’da yeralan Mikronezya'da mahsur kalan 3 denizci ölmekten kumsala yazılan yardım sinyali ‘SOS’ sayesinde kurtarıldı. Poluwat adasından 7 metrelik tekneyle yola çıkan 3 denizci, rotadan çıktı. Yönlerini bulamayan denizciler, teknenin yakıtının da bitmesiyle Poluwat Adası'nda mahsur kaldı. Kumsala uluslararası acil yardım sinyali olan ‘SOS’ yazan denizciler ise kurtarma ekipleri tarafından fark edildi. Denizciler, Avustralya ve ABD’nin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
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