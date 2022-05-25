Öldürdüğü arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş

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Aksaray’da kaybolan arkadaşı Murathan Bilgiç’i (29), arama çalışmaları sırasında öldürdüğü ortaya çıkan Sebrail Atmaca (32), tutuklandı. Atmaca’nın jandarmadaki ifadesinde, “Cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım. Daha sonra otomobilini de ateşe vererek yaktım" dediği belirtildi

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:49

Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, pazar günü öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca'nın kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç’ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı.

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