Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
Gaziantep’in Nizip ilçesinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde binaların girişlerinde bulunan 2 bisikleti ve 2 otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Video Haberler
- Bankada sakladığı gizemli taşı Erdoğan'a vermek istiyor
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
- Dünya bu soygunu konuşuyor: Silahı ayaklarıyla doğrulttu
- Koronavirüs şüphelisine müdahale anbean görüntülendi!
- Bodrum'da kan donduran olay!
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ey düşmanım diye seslendi
- Erzurum'da görüntülendi: İki yavrusuyla böyle oynadı
- Meteorun düşme anının en net görüntüsü ortaya çıktı
- Tarlada buldu, elleriyle besledi
- Görenler gözlerine inanamadı... Pembe renge büründü