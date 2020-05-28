Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2020 Perşembe, 14:19

Gaziantep’in Nizip ilçesinde binaların girişlerinde bulunan 2 bisikleti ve 2 otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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