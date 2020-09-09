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Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü

Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Yeni Mahalle'de caddeler ve sokakları su bastı.

ANKA
09 Eylül 2020 Çarşamba, 21:32

Ordu'nun Altınordu ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakları sel suları altında kaldı. Bölgedeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla tıkanan rögar kapaklarını açtılar. 

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