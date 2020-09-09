Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü

09 Eylül 2020 Çarşamba, 21:32

Ordu'nun Altınordu ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakları sel suları altında kaldı. Bölgedeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla tıkanan rögar kapaklarını açtılar.