Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Yeni Mahalle'de caddeler ve sokakları su bastı.
Ordu'nun Altınordu ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakları sel suları altında kaldı. Bölgedeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla tıkanan rögar kapaklarını açtılar.
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