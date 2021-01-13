Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
İstanbul'da iş insanı T.E.'nin şirketine el koymaya çalışan organize suç örgütüne baskın yapıldı. Baskında 6 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anı kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giyim Kent’de iş insanı T.E.'nin şirketine el koymak isteyen organize suç şebekesine operasyon düzenledi. "Nitelikli yağma" ve "Tehdit" gibi suçlara karıştıkları iddia edilen şüpheliler S.B., A.İ.P., S.D., N.S., K.A., ve M.Ö. bu sabah düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir av tüfeği, 14 fişek ile miktarı girilmemiş 12 adet imzalı halde senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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