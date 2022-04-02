Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kurtuluş mahallesi 218 sokakta bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiyeye haber verdi.
EKİPLER CESETLE KARŞILAŞTI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İçeri giren ekipler yanan evin içerisinde bir ceset ile karşılaştı. Yapılan kimlik tespitinde yangında olan kişinin evde yalnız yaşadığı öğrenilen 52 yaşındaki Murat Hınıslı’ya ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Hınıslı’nın cesedi cenaze aracılığıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili polisin yaptığı soruşturma sürüyor.
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