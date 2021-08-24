Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti

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Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 13:46

Bursa otobanının Görükle çıkışında araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. Keçinin araçlarla neredeyse aynı hızda koştuğu ânlar dikkatlerden kaçmadı. O ânlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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