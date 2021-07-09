Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü

09 Temmuz 2021 Cuma, 13:18

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İzmit kent merkezi ve Gündoğdu Mahallesi arasında sefer yapan bir otobüste seyahat eden yolcu, durakta durmadığı iddia edilen otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförünün, otobüs durağında durması için butona basılması gerektiğini söylemesi üzerine, iddialara göre ismi öğrenilemeyen yolcu tepki göstermeye devam etti.

SÜRÜCÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili Ulaşımpark A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, şoför hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “Daha önce onlarca kez ‘hayata, insana ve canlıya’ dokunarak göğsümüzü kabartan toplu taşıma personelimiz kent halkının daha konforlu ve rahat ulaşım imkanı için yoğun bir tempo ile çalışmaktadır. Ancak çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi ne yazık ki üzüntü veren ve asla tasvip etmeyeceğimiz bir olaya sebebiyet vermiştir. Bugün saat 13.20 sularında Gündoğdu bölgesinde bir sürücümüzün karıştığı hadiseyi üzüntü ile tespit ettik. Asla kabul etmeyeceğimiz ve göğsümüzü çok defa kabartan sürücü arkadaşlarımızı da zan altında bırakan bu davranış için, sürücü hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ise olaya karışan sürücü, soruşturma tamamlanıncaya değin görevden el çektirilmiştir. Bu kapsamda başlatılan soruşturma en kısa sürede sonuçlandırılacak ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Ulaşımpark AŞ olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da insana ve canlıya değer veren anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Yaşanılan bu talihsiz olaydan ötürü tüm Kocaeli halkından ve yolcularımızdan özür dileriz” ifadelerine yer verildi.



