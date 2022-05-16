Otobüste 'ücret' kavgası dışarıya taştı: Camları kırdı, linçten zor kurtuldu

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:21

Olay, Serik ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya'ya giden bir seyahat acentesine ait otobüste yolculuk eden iki arkadaştan bir tanesi ücreti yüksek bularak, ücreti ödemek istemedi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurdu. Tartışma bir anda şoför ile yolcu arasında yumruklu kavgaya dönüştü.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/otobuste-ucret-kavgasi-disariya-tasti-camlari-kirdi-lincten-zor-kurtuldu-1936564?haberOnizleme=1