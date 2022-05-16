Otobüste 'ücret' kavgası dışarıya taştı: Camları kırdı, linçten zor kurtuldu
Antalya’nın Serik ilçesinde yolcu ile şoförün tartışması kavgaya dönüştü. Öfkelenen yolcu otobüsün camlarını kırınca bu kez diğer yolcularda yolcuya tekme tokat saldırdı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, Serik ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya'ya giden bir seyahat acentesine ait otobüste yolculuk eden iki arkadaştan bir tanesi ücreti yüksek bularak, ücreti ödemek istemedi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurdu. Tartışma bir anda şoför ile yolcu arasında yumruklu kavgaya dönüştü.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/otobuste-ucret-kavgasi-disariya-tasti-camlari-kirdi-lincten-zor-kurtuldu-1936564?haberOnizleme=1
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