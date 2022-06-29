Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1 ölü

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Adana'da otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile yurttaşların birlikte çalışması sonucu yaklaşık yarım saatte araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:27

Merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu'nda; kırmızı ışıkta bekleyen Nusret Koçhan yönetimindeki 01 S 0501 plakalı işçi servisine, sürücüsü kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil hızla çarptı.

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