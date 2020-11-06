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Otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerindeki kızın tehlikeli yolculuğu an be an kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 09:47

Burhaniye’nin tatil beldesi Ören Mahallesi yolunda tehlikeye aldırmadan aracın üzerinde giden kızın ve zaman zaman sürücünün tehlikeli anları cep telefonuyla görüntülendi.

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