Otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerindeki kızın tehlikeli yolculuğu an be an kameraya yansıdı.
Burhaniye’nin tatil beldesi Ören Mahallesi yolunda tehlikeye aldırmadan aracın üzerinde giden kızın ve zaman zaman sürücünün tehlikeli anları cep telefonuyla görüntülendi.
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