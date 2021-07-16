Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı
Bartın’da otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan sarkıtarak, aracı kullandı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bartın-Amasra yolunda sağ şeritte ilerleyen 74 BG 372 plakalı otomobilin sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı. Sürücü, seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki çeken bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Video Haberler
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı