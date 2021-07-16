Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı

16 Temmuz 2021 Cuma, 11:20

Bartın-Amasra yolunda sağ şeritte ilerleyen 74 BG 372 plakalı otomobilin sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı. Sürücü, seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki çeken bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.