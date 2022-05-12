Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli öldü
Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne otomobil çarpıp kaçtı. Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Aşık Veysel Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 AGG 485 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan sürücüye ait otomobil ise Yıldırım Beyazıt Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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