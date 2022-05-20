Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü

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Kocaeli'de, bina tadilatında çalışan Ender Kuyu (38), üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden bahçeye düştü. Hayatını kaybeden Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 09:55

Olay, 19 Mayıs Perşembe günü Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265'inci Sokak'taki binada meydana geldi. Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu.

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