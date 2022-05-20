Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü
Kocaeli'de, bina tadilatında çalışan Ender Kuyu (38), üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden bahçeye düştü. Hayatını kaybeden Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Mayıs Perşembe günü Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265'inci Sokak'taki binada meydana geldi. Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu.
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