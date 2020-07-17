Özgür Özel: 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı telefonu ilk kez açıkladı

17 Temmuz 2020 Cuma, 23:26

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Halk TV’de katıldığı “Taksim Meydanı” programında 15 Temmuz gecesine dair açıklamalarda bulundu.

Özel canlı yayında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak hem Kılıçdaroğlu’na hem de darbe girişimi sırasında Meclis’e giden CHP Milletvekillerine teşekkür ettiğini söyledi.

KOCABIYIK'IN TEŞEKKÜR ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dün 25 ve 26. dönem AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT stüdyosunda canlı yayında CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.