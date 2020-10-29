Özgür Özel'den Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki

29 Ekim 2020 Perşembe, 13:55

Özel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Erdoğan'ın Bayram mesajındaki "Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir." sözlerindeki 'Tek parti diktası' ifadesine tepki gösterdi.

Özel, "Saray rejiminin tek adamı Cumhuriyet Bayramı mesajında, oturduğu koltuğu borçlu olduğu Atatürk ve İnönü’ye "tek parti diktası" diye saldırmış. And olsun ki; İlk seçimde o makama kurucu kadrolarımızla kavgalı biri değil, Cumhuriyete layık, kazanımlarına saygılı biri oturacak!" ifadelerini kullandı.

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