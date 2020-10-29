Özgür Özel'den Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu Cumhuriyet Bayramı mesajında geçen 'tek parti diktası' ifadesine çok sert tepki gösterdi.
Özel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Erdoğan'ın Bayram mesajındaki "Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir." sözlerindeki 'Tek parti diktası' ifadesine tepki gösterdi.
Özel, "Saray rejiminin tek adamı Cumhuriyet Bayramı mesajında, oturduğu koltuğu borçlu olduğu Atatürk ve İnönü’ye "tek parti diktası" diye saldırmış. And olsun ki; İlk seçimde o makama kurucu kadrolarımızla kavgalı biri değil, Cumhuriyete layık, kazanımlarına saygılı biri oturacak!" ifadelerini kullandı.
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Saray rejiminin tek adamı Cumhuriyet Bayramı mesajında, oturduğu koltuğu borçlu olduğu Atatürk ve İnönü’ye "tek parti diktası" diye saldırmış.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 28, 2020
And olsun ki;
İlk seçimde o makama kurucu kadrolarımızla kavgalı biri değil, Cumhuriyete layık, kazanımlarına saygılı biri oturacak! pic.twitter.com/QLo3hJoHwE
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