Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
Pakistan’da Sindh eyalet meclisinde milletvekilleri birbirini yumrukladı.
Pakistan’ın Sindh eyalet meclisinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekilleri, senato seçimleri öncesi taraf değiştirdikleri gerekçesiyle 3 milletvekiline saldırdı.
Daha önce de senato seçiminde kendi istekleri doğrultusunda oy kullanacaklarını ifade eden milletvekilleri Aslam Abro, Shehryar Shar ve Karim Bakhsh Gabol meclise girdikleri anda saldırıya uğradı. Milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavga farklı parti üyelerinin araya girmesiyle son buldu.
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