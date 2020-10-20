Parayı fazla bulan Trump'tan olay hareket

20 Ekim 2020 Salı, 17:45

ABD Başkanı Donald J. Trump, 3 Kasım seçimlerini kazanması için kilisede kutsandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerini kazanması için Evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın bağış için cebinden çıkardığı 20 dolarlardan oluşan para destesini tek tek saydığı ve içinden bir kısmını tekrar cebine koyduğu anlar kameralara yansıdı.

Ayinde Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'. Öte yandan Trump'ın ayin sırasında bağış kovasına yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.