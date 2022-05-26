Pendik'te fırında kavga kamerada

Abone Ol google-news

Pendik'te bir müşteri simit fiyatı tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

DHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:42

Edinilen bilgiye göre, fırın sahibi Recep Diçer ile müşteri arasında simit fiyatı tartışması yaşandı. Simit fiyatını yüksek bulan müşteriye fırın sahibi tepki gösterince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Müşteri önce tezgahtaki eşyaları fırlattı, ardından fırın sahibini yumruklayarak yere düşürdü.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler