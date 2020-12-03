Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
Pendik’te aşırı süratli taksici, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Kaza sonrası köpek ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede aşırı hızla ilerleyen taksi şoförü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek elektrik direğine çarparak durdu. Köpek ağır yaralanırken, taksi şoförü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak köpeği karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor, aşırı hızla gelen taksi şoförü sokak köpeğine çarpıyor, çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek savrulurken, taksici hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- AİHM'den Türkiye kararı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- O ses kaydını dinledim
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
- 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
- Önce lastiği patlattı, sonra 253 bin 500 lirayı çaldı
- Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
- Habertürk Tv'den RTÜK'e tepki
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza