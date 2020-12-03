Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:34

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede aşırı hızla ilerleyen taksi şoförü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek elektrik direğine çarparak durdu. Köpek ağır yaralanırken, taksi şoförü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak köpeği karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor, aşırı hızla gelen taksi şoförü sokak köpeğine çarpıyor, çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek savrulurken, taksici hızla olay yerinden uzaklaşıyor.