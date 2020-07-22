Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar omuzladı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:28





Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda Köyü'ndeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniyor. Cemazeyi kadınların omuzlaması dikkat çekti.

Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.