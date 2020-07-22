Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar omuzladı
Muğla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken eski erkek arkadaşı tarafınca vahşice katledildiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi. Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti.
Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda Köyü'ndeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniyor. Cemazeyi kadınların omuzlaması dikkat çekti.
Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.
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