Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

21 Temmuz 2020 Salı, 23:53

Muğla Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ekipler, Pınar Gültekin’i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Polis, Gültekin’in AVM‘de bir kişi ile konuştuğunu ve bu kişinin Muğla merkezde Cüce Bar isimli eğlence mekanını işleten evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.

OYNADIĞI TANITIM FİLMİ ORTAYA ÇIKTI

Pınar Gültekin’in bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı. Filmi Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği öğrenildi. Görüntülerde Gültekin ve arkadaşlarının tatile gittiği ve beraber vakit geçirip tanıtım yaptıkları görülüyor.