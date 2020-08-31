Plajda skandal görüntüler... "Bu bir halk düşmanlığı"

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:32

Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin bir süre önce tahrip edilmesinin ardından, bu kez de Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, elinde sopa bulunan Murat K., plajda yer alan çöp kutularını da denize attı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Murat K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Murat K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

'BU BİR HALK DÜŞMANLIĞI'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamunun ortak kullanımında olan şemsiye, şezlong ve soyunma kabinlerine zarar vermenin halk düşmanlığı olduğunu söyledi. Başkan Günel, "Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Bu son olayda da gördük ki birileri kasıtlı olarak şemsiye ve şezlonglara zarar veriyor, çöpleri denize atıyor. Bu kötü niyetli şahsı görüntüleyerek, güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşımıza, duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vandallığa müsaade etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

PLAJ VANDALI İLE AĞAÇ DÜŞMANI AYNI KİŞİYMİŞ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verip, çöp kutularını denize atan Murat K.'nin, yakın zamanda Ege Mahallesi'ndeki İbrahim Zeki Emgin İlkokulu bahçesindeki 5 ağacı yakan kişinin olduğu ortaya çıktı. Murat K.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 'kamu malına zarar vermek'ten adliyeye sevk edileceği öğrenildi.