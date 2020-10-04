Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
Sancaktepe’de bir kişi, marketin önünde bulunan bir kasa poğaçayı çalarak kaçtı. Şahsın poğaça çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, marketin önünde yere bırakılan bir kasa poğaçayı gözüne kestirdi. O sırada çevrede kimsenin olmadığını düşünen şahıs, yerde duran poğaça dolu kasayı aldığı aldığı gibi kaçtı. Şahsın poğaça dolu kasayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, marketin önündeki poğaça dolu kasaya yönelen şahıs, kasayı alarak hızla olay yerinden kaçıyor.
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