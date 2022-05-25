Polis 'çok güzel yere bırakmışsınız , maşallah' diyerek ceza kesti
Çorum'da sürücünün caddeye hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı kilitlendi
Çorum'da aracı başına gelen sürücü, kendisine ceza kesip, Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah diyen polisten özür diledi.
Kentte, Gazi Caddesi'nde ismi bilinmeyen sürücünün hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı aksadı. Halk otobüsü de daralan yoldan geçemeyince trafik durdu, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik polis ekipleri hatalı park eden sürücüye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika sonra aracı başına gelen sürücüye, ekiplerce cezai işlem uygulandı. Bu sırada görevli polisin Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size demesi üzerine sürücü özür diledi. 384 TL ceza kesilen sürücü, aracıyla caddeden ayrılınca ulaşım da yeniden normale döndü.
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