Polis sokak röportajını "provoke ediyorsun" deyip engelledi

05 Şubat 2021 Cuma, 09:06

Bursa'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, bir vatandaşın iktidarı eleştirmesi üzerine bir polis memuru olduğu belirtilen sivil giyimli bir kişinin muhabiri engellemeye çalıştığına dair görüntüler ortaya çıktı.

"Sen Ne Dersin" adlı Youtube kanalı için yapılan sokak röportajı sırasında belinde telsiz bulunan bir kişinin röportajı yapan kişinin yanına gelerek “burada insanları provoke ediyorsunuz” dediği görüldü.

Bir süre sonra polis olduğu iddia edilen kişyie itiraz edilince etraftaki diğer sivil giyimli kişilerin de röportajı yapanların etrafını sardığı görüldü.

Kanalın sosyal medya hesabından da görüntüler, "Vatandaş isyan edince polis röportajı engelledi, muhabirimizle tartışmaya girdi!" ifadeleriyle paylaşıldı.